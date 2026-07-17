В России в состав медицинских взводов введены подразделения беспилотных систем

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Для сокращения времени эвакуации раненых и подвоза медикаментов на передовую в состав медицинских взводов включены подразделения беспилотных систем, сообщила заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

"В штатную структуру медицинских взводов включены отделения беспилотных систем, оснащенные роботизированными системами для вывоза раненых, а обеспеченность медицинских подразделений для эвакуации раненых бронированной техникой и НРТК к концу года будет доведена до 100 %", - сказала Цивилева на заседании коллегии Минобороны РФ в пятницу.

По ее словам, в настоящее время эвакуация с линии боевого соприкосновения с применением наземных робототехнических комплексов (НРТК) позволяет значительно сократить время эвакуации, а также снизить потери среди военных медиков и организовать бесперебойную доставку медикаментов и других медицинских средств в передовые медицинские группы, выполняющие задачи на линии боевого соприкосновения.