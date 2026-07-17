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В Думу внесен проект о расширении круга лиц с судимостью для заключения контракта с ВС РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму законопроект, расширяющий список лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с Вооруженными силами РФ.

"Проект ФЗ направлен на расширение круга лиц, с которыми может быть заключен контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, период военного положения или военное время", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному в базе данных Госдумы в пятницу.

Законопроектом №1293209-8 предлагается исключить из оснований, препятствующих поступлению граждан на военную службу, наличие у них неснятой или непогашенной судимости за совершение таких преступлений, как участие в вооруженной банде, преступном сообществе, нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, а также незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, повлекшие по неосторожности тяжкий вред здоровью, смерть человека, радиоактивное заражение среды, нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, хищение/вымогательство ядерных материалов, оружия, наркотиков, незаконное пересечение границы РФ, утрата документов, содержащих госграницу, контрабанда и некоторые другие.

Госдума
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