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Минобороны РФ сообщило о повышении изобретательской и рационализаторской деятельности в войсках

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров доложил о проводимой работе по совершенствованию изобретательской и рационализаторской деятельности в войсках, сообщили в Минобороны России в пятницу.

"Во взаимодействии с департаментом повышения эффективности деятельности Минобороны России для сокращения сроков рассмотрения заявок, получения патентов на изобретения и удостоверений на рационализаторские предложения были разработаны и внедрены нормативные акты, значительно оптимизировавшие эти процессы", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, в первом полугодии было подано заявок на изобретение и заявлений на рационализаторские предложения на 11% больше чем за аналогичный период в 2025 году, а патентов на изобретения выдано на 17% больше.

"Более двух тысяч образцов уже внедрено в эксплуатацию, что позволило значительно повысить эффективность обучения военнослужащих и выполнения боевых задач", - сказал Евкуров на заседании коллегии военного ведомства в пятницу.

Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров
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