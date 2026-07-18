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Силы ПВО сбили 4 дрона над Калужской областью

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что при уничтожении четырех беспилотников в субботу в регионе никто не пострадал.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территориями Тарусского, Боровского, Жуковского и Перемышльского муниципальных округов. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем канале в Мах.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО в ночь на субботу перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников.

Владислав Шапша Калужская область
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