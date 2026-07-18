Восемь беспилотников сбито над Ленинградской областью

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Над территорией Ленинградской области уничтожено восемь беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. За время атаки сбито 8 БПЛА противника. Пострадавших нет", - написал он в своем канале в Max.

По информации Дрозденко, обломки поврежденного БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе, возгорания не произошло. Данных о прочих инцидентах не поступало, добавил губернатор.

Беспилотная опасность в субботу объявлялась в регионе второй раз. Ранее сообщалось о ликвидации шести дронов, жертв и разрушений нет.