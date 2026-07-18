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ЦИК РФ заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Зеленые"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком России на заседании в субботу заверил федеральный список кандидатов в количестве 262 человека и список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 132 человека от экологической партии "Зеленые".

"ЦИК постановляет: заверить федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва в количестве 262 человека, выдвинутый политической партией "Российская экологическая партия "Зеленые", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании комиссии.

Согласно второму принятому постановлению, ЦИК решил заверить список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутых партией по одномандатным избирательным округам, в количестве 132 человек.

ЦИК разрешил партии открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Как сообщил член Центризбиркома Николай Левичев на заседании комиссии, съезд партии "Зеленые" состоялся 5 июля. На нем был выдвинут федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы в количестве 263 человека и список кандидатов по одномандатным округам. 12 июля партия представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. По результатам рассмотрения документов ЦИК 14 июля известил партию о выявленных недостатках в документах. 16 июля уполномоченный представитель партии представил в комиссию дополнительные необходимые документы.

По словам Левичева, из федерального списка кандидатов от партии "Зеленые" исключен один человек. Из списка по одномандатным округам также исключен один человек.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

ЦИК РФ Зеленые Госдума РФ
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