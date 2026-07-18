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Военные РФ заявили об ударах по связанным с ВСУ топливно-энергетическим и транспортным объектам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по используемым украинской армией объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, заявило Минобороны РФ в субботу.

Цели поражены авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении министерства.

Ударам за последние сутки подверглись позиции украинских войск в 143 районах, сообщило Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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