Военные РФ заявили об ударах по связанным с ВСУ топливно-энергетическим и транспортным объектам

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по используемым украинской армией объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, заявило Минобороны РФ в субботу.

Цели поражены авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, говорится в сообщении министерства.

Ударам за последние сутки подверглись позиции украинских войск в 143 районах, сообщило Минобороны.