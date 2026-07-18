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Военные РФ заявили, что за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Центр" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, "Восток" продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки "Север" и "Центр" улучшили тактическое положение, а "Южная" улучшила положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника", - сообщили в министерстве.

В Минобороны заявили, что в течение суток группировка нанесла удары по трем бригадам и трем полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, потери украинской армии составили: свыше 515 военных, две боевые бронемашины и семь автомобилей.

Группировка войск "Центр" за сутки нанесла удары по девяти украинским бригадам в Днепропетровской области и ДНР, потери ВСУ составили: до 370 военнослужащих, две боевые бронемашины, четыре автомобиля и артиллерийское орудие, сообщили в ведомстве.

По информации военных, подразделения группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красный Лиман, Маяки (ДНР), Червоный Оскол, Староверовка и Изюм Харьковской области.

"Потери противника составили свыше 215 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США", - говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" в течение суток нанесли удары по девяти бригадам ВСУ в Сумской и Харьковской областях, потери украинской армии составили: до 230 военных, боевая бронемашина, десять автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что "Южная" группировка нанесла удары по шести украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ за сутки составили: более 145 военнослужащих, боевая бронемашина, 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ингулец Херсонской области, Запасное и Орехов Запорожской области", - сообщили в министерстве.

По данным Минобороны, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: более 65 военных, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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