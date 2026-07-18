Поиск

Жильцам атакованного БПЛА жилого дома во Владимире предложено разместиться в ПВР

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что жильцам дома во Владимире, в котором возник пожар из-за попадания БПЛА, предложено эвакуироваться в пункт временного размещения.

"С главой города Владимира Сергеем Волковым находимся на месте происшествия. Жильцам предложено эвакуироваться в пункт временного размещения. Потребности в полной эвакуации нет. Пострадавших нет. Предстоит оценка ущерба", - написал губернатор в своем канале в Мах.

Ранее сообщалось, что в результате попадания одного БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар.

Владимир Александр Авдеев Владимирская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На лечении находятся 30 пострадавших при атаке на логистический центр в Подмосковье

Один человек погиб в Подмосковье в результате утренней атаки беспилотников

В Wildberries заявили, что на складе в Электростали тушат очаги возгорания, в Котовске пожар ликвидирован

Объект энергетики атакован БПЛА в Курской области

ЦИК заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму РФ

 ЦИК заверил списки всех 11 партий, выдвинувших кандидатов на выборы в Госдуму РФ

Аэропорт "Внуково" вернулся к штатной работе

Организатор схрона, который СБУ использовала для подрыва машины офицера ЧФ в 2024 г., дает признательные показания

Арестована жительница Крыма, причастная к подрыву машины военного ЧФ в 2024 году

 Арестована жительница Крыма, причастная к подрыву машины военного ЧФ в 2024 году

Военные РФ поразили цели в портах Одесской области и ракетный комплекс ВСУ в районе Очакова

На складе Wildberries в Котовске пострадали 25 человек

 На складе Wildberries в Котовске пострадали 25 человек
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3192 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10585 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов