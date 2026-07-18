Жильцам атакованного БПЛА жилого дома во Владимире предложено разместиться в ПВР

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что жильцам дома во Владимире, в котором возник пожар из-за попадания БПЛА, предложено эвакуироваться в пункт временного размещения.

"С главой города Владимира Сергеем Волковым находимся на месте происшествия. Жильцам предложено эвакуироваться в пункт временного размещения. Потребности в полной эвакуации нет. Пострадавших нет. Предстоит оценка ущерба", - написал губернатор в своем канале в Мах.

Ранее сообщалось, что в результате попадания одного БПЛА в одну из квартир многоквартирного жилого дома во Владимире возник пожар.