Минобороны РФ заявило об ударе по резервуарам с ГСМ в порту Южный

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ) в украинском порту "Южный", сообщило Минобороны РФ в субботу вечером.

"На территории порта "Южный" Одесской области высокоточным оружием воздушного базирования поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

В субботу утром Минобороны РФ заявило, что ночью российские военные нанесли удар по украинским портам, судам и береговому ракетному комплексу.

"В результате ударов: в порту "Одесса" поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В порту "Черноморск" Одесской области поражен контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов", - сказано в сообщении.

"В районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов в для ВСУ", - говорится в сообщении.

"В районе населенного пункта Рыбаковка (14 км западнее Очакова) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун-2", - заявило Минобороны РФ.

Ведомство сообщило, что групповые удары нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.

По информации Минобороны РФ, удар по судну в районе острова Змеиный нанесен беспилотниками "Герань-4" и "Гербера".

Позднее в субботу министерство сообщило, что российские военные поразили судно с военным грузом в порту "Южный" и два судна с грузом военного назначения на рейде Одесского порта