Поиск

Российские военные нанесли удар по комплексу "Нептун" в Николаевской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Украинский береговой ракетный комплекс (БРК) "Нептун" в Николаевской области поражен российскими военными с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотника "Герань-4", сообщило Минобороны РФ в субботу вечером.

"В результате удара поражены пусковая установка БРК "Нептун" и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

О поражении украинского комплекса "Нептун-2" в районе населенного пункта Рыбаковка (14 км западнее Очакова) Минобороны РФ сообщило в субботу утром.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 июля 2026 года Военная операция на Украине
Искандер-М Минобороны Николаевская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 18 июля

Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Подмосковье выросло до 61

Вертолет Ми-2 разбился в Калининском районе Кубани, пилот погиб

Более 50 человек госпитализировали после пребывания на ставропольской базе отдыха

 Более 50 человек госпитализировали после пребывания на ставропольской базе отдыха

Герасимов сообщил о боях за Доброполье и Анновку

Герасимов сообщил о наступлении российских войск в направлении Славянска и Краматорска

 Герасимов сообщил о наступлении российских войск в направлении Славянска и Краматорска

ВСУ массированно атаковали гражданские объекты в Энергодаре

В Тамбовской области после атаки дронов отменены развлекательные мероприятия

Лавров и глава МИД ОАЭ подчеркнули важность беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе

Wildberries-Russ окажет финподдержку пострадавшим от атак на ее склады

 Wildberries-Russ окажет финподдержку пострадавшим от атак на ее склады
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10593 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов