Российские военные нанесли удар по комплексу "Нептун" в Николаевской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Украинский береговой ракетный комплекс (БРК) "Нептун" в Николаевской области поражен российскими военными с применением оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и беспилотника "Герань-4", сообщило Минобороны РФ в субботу вечером.

"В результате удара поражены пусковая установка БРК "Нептун" и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

О поражении украинского комплекса "Нептун-2" в районе населенного пункта Рыбаковка (14 км западнее Очакова) Минобороны РФ сообщило в субботу утром.