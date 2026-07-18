Один человек погиб, четверо пострадали из-за атаки БПЛА на автобус в Белгородской области

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атаки беспилотника на пассажирский автобус один человек погиб, четыре получили ранения, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.

"Вражеский дрон нанес очередной подлый удар по пассажирскому автобусу - в этот раз в поселке Дубовое. К сожалению, от полученных травм на месте скончался мужчина. Приношу искренние соболезнования семье и близким погибшего. Мы не простим террористам из Киева ни одну нашу жертву", - говорится в сообщении в канале губернатора в мессенджере Max.

Из-за атаки также пострадали четыре человека, добавил Шуваев. Среди пострадавших шестнадцатилетняя девушка, которая получила осколочное ранение бедра, она находится в детской областной клинической больнице.

"Трое других пострадавших находятся в городской больнице № 2 г. Белгорода. Двое мужчин получили осколочные ранения, один из них - в крайне тяжёлом состоянии. У женщины предварительно диагностировали акубаротравму, она проходит обследование", - сообщил глава региона.

Помимо автобуса, были повреждены три легковых автомобиля.