Минпросвещения РФ анонсировало изменения правил всероссийской олимпиады школьников

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ вынесло на обсуждение проект приказа об изменении правил всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ); в их числе - расширение перечня запрещенных к проносу предметов и отмена с 1 сентября 2027 года автоматического прохода для победителей и призеров прошлых лет.

Проект приказа о внесении изменений в порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом министерства просвещения РФ от 27 ноября 2020 года № 678, в настоящее время опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Не допускается участие в соответствующем этапе олимпиады текущего учебного года по одному и тому же общеобразовательному предмету одного и того же участника олимпиады", - говорится в документе.

В министерстве пояснили "Интерфаксу", что школьные и муниципальные этапы ВсОШ в регионах проходят в разные сроки, поэтому данное ограничение лишит возможности недобросовестных участников переходить, участвуя в одном этапе, из одного региона в другой, надеясь показать лучший результат, при этом следует отметить, что задания в регионах разные. Данное изменение затрагивает все предметы.

Кроме того, предлагается лишить участника олимпиады, удаленного за нарушение порядка проведения ВсОШ, права дальнейшего участия в олимпиаде по любому общеобразовательному предмету в текущем году. Выполненная им работа не проверяется.

Минпросвещения также предлагает запретить участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри всех этапов олимпиады проносить в места проведения соревновательных туров средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, за исключением случаев, предусмотренных требованиями к проведению олимпиады по конкретному общеобразовательному предмету.

Ранее в порядке проведения ВсОШ был предусмотрен запрет на использование средств связи в местах выполнения заданий регионального и заключительного этапов. В новой редакции запрет распространяется на все этапы олимпиады, в том числе школьный и муниципальный, уточнили в Минпросвещения РФ.

"С 1 сентября 2027 года победители и призеры предыдущего сезона могут лишиться автоматического прохода на муниципальный, региональный и заключительный этапы. Им придется начинать свой олимпиадный путь со школьного этапа", - отмечается в документе.

Так, например, ежегодно категория победителей и призеров прошлогоднего финала олимпиады занимает 1/3 от общего числа приглашенных участников на заключительный этап, сообщили в министерстве.

Предлагаемые изменения в настоящий момент находятся на обсуждении, по результатам которого будет принято решение о целесообразности их включения в действующий порядок ВсОШ, отметили в Минпросвещения.