Над Ростовской областью за ночь ликвидировано около 15 БПЛА и ракеты

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации беспилотников и ракет над городами Гуково и Каменск-Шахтинский, а также над пятью районами региона.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около полутора десятков БПЛА и ракеты уничтожены в городах Гуково и Каменск-Шахтинский, а также в 5 районах области. Воздушной атаке подверглись: Тарасовский, Аксайский, Красносулинский, Кашарский, Каменский районы", - написал Слюсарь в своем канале в мессенджере Max в воскресенье.

По данным главы региона, в результате атаки ВСУ произошли пожары в двух муниципалитетах области: возгорания озимой пшеницы и сухой травы. Они ликвидированы, пострадавших нет, добавил губернатор.