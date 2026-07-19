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Минобороны РФ сообщило, что в субботу был поражен логистический центр в Днепропетровской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в субботу был нанесен удар по логистическому центру в Днепропетровске, был применен БПЛА "Герань-4 Сикер".

"В результате удара цель поражена", - сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, накануне нанесен удар по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки ВВСТ и материальных средств ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области.

Министерство опубликовало кадры ударов.

Минобороны РФ Днепропетровская область
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