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Минобороны РФ заявило о массовом ударе по логистическим центрам в Киеве и Киевской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что ночью нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области, а также по портовой инфраструктуре Украины.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта "Южный" Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

По данным ведомства, был поражен Киевский сортировочный центр ("Киевский инновационный терминал "Новая почта"), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

"Поражен в Киевской области: логистический центр Тарасовка "Амтел Пропертис", осуществляющий прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - сообщили российские военные.

"Также поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ в порту "Южный" Одесской области", - заявили в Минобороны России.

Минобороны РФ Киев
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