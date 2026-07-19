Минобороны России заявило об улучшении положения в зоне СВО

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Группировки "Север" и "Центр" улучшили тактическое положение, "Запад" заняла более выгодные рубежи, "Южная" улучшила положение по переднему краю, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки "Север" и "Центр" улучшили тактическое положение, группировка "Южная" улучшила положение по переднему краю.

В Минобороны заявили, что группировка "Центр" в течение суток нанесла удары по девяти бригадам и двум полкам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР, потери армии Украины составили: более 340 военнослужащих, две боевые бронемашины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Группировкой войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в Сумской области, заявили военные.

"В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Хатнее, Липцы, Слатино, Лозовое, Золочев и Белый Колодезь Харьковской области", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, потери ВСУ за сутки составили: свыше 210 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 22 автомобиля и три артиллерийских орудия.

Группировка войск "Запад" нанесла удары по четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Грушевка Харьковской области, Красный Лиман и Татьяновка Донецкой Народной Республики, сказали в Минобороны РФ.

Военные сообщили, что потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили: до 200 военнослужащих, 19 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

В Минобороны заявили, что в течение суток "Южная" группировка нанесла удары по 10 бригадам и одному полку ВСУ в ДНР, потери украинской армии составили: более 195 военнослужащих, боевая бронемашина "Казак", 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Веселянка, Лежино, Юрковка и Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным министерства, потери ВСУ за сутки составили: более 75 военнослужащих, 24 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Богдана" и две станции радиоэлектронной борьбы.