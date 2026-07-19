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Спасатели нашли пострадавшего при восхождении на Эльбрус туриста

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили пострадавшего при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По состоянию на 21:20 спасатели МЧС России обнаружили пострадавшего мужчину и тело погибшего 11-летнего мальчика на восточном склоне горы Эльбрус (высота около 4200 метров). Из-за наступления темного времени суток и погодных условий, эвакуация переносится на 20.07.2026 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для транспортировки пострадавшего и погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет.

В ведомстве добавили, что на месте работают 12 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и спасатели центра "Лидер" МЧС России.

Ранее в пресс-службе сообщали, что мужчина и его и сын упали при восхождении на восточную вершину Эльбруса, ребенок погиб, его отец получил множественные травмы.

Кабардино-Балкария Эльбрус туристы
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