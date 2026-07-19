Дипломаты РФ и КНР обсудили создание Всемирной организации сотрудничества по ИИ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Александр Алимов обсудил создание Всемирной организации сотрудничества по искусственному интеллекту с помощником министра иностранных дел (в ранге заместителя министра) КНР Лю Бинем в Шанхае, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

"Отмечено, что запуск новой структуры призван открыть дополнительные возможности для развития международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в соответствии с принципами Устава ООН. Подчеркнуто, что организация в своей деятельности будет учитывать интересы, прежде всего, развивающихся стран и ориентироваться на их потребности в целях обеспечения равноправного доступа всех без исключения государств к передовым технологиям и решениям в сфере искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Дипломаты затронули проблематику ООН, условились продолжить тесную координацию на этой универсальной площадке.

В МИД РФ добавили, что Алимов пригласил Лю Биня принять участие во втором Глобальном цифровом форуме, который пройдет в Москве 8-10 октября.

Встреча сторон прошла в субботу в Шанхае "на полях" Всемирной конференции по искусственному интеллекту.