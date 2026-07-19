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Пять муниципалитетов атакованы ВСУ в Белгородской области, ранены два человека

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мужчина и женщина пострадали в Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщили в региональном оперштабе в воскресенье.

"В селе Санково Грайворонского округа FPV-дрон ударил по гаражу на территории домовладения. Бойцы "БАРС-Белгород" вывезли и доставили пострадавшего в Борисовскую ЦРБ. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения головы, тела, рук и ног", - говорится в сообщении.

В Борисовском округе в селе Грузское дрон сдетонировал на предприятии, женщину в тяжелом состоянии с осколочными ранениями плеча, бедра и руки доставили в Борисовскую ЦРБ, добавили в оперштабе.

"В городе Шебекино при ударах FPV-дронов один грузовой автомобиль получил повреждения, второй загорелся - пожарными расчетами возгорание потушено. В селе Нежеголь Шебекинского округа от детонации дрона перебита линия электропередачи", - говорится в сообщении.

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По их данным, в Ракитянском округе в хуторе Семейный в результате атаки дрона поврежден объект инфраструктуры, часть жителей временно остается без электроэнергии. Помимо этого, в хуторе Савченко Краснояружского округа от взрыва FPV-дрона поврежден гараж, в поселке Степное вследствие удара дрона перебита линия электропередачи.

Ранее сообщалось еще о двух пострадавших.

Белгородская область
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