Более полутора десятков придомовых территорий подтоплено в Башкирии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В результате подъема уровня воды в реке Сарс Аскинского района Башкирии в деревне Уршады подтопило 16 придомовых территорий, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

"Жилые дома в зоне подтопления не находятся. 23 человека заблаговременно выехали к родственникам и знакомым", - говорится в сообщении.

На месте организован постоянный мониторинг обстановки, выставлены контрольные отметки уровня прибывающей воды.