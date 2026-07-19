Цой Сон Хи сказала, что укрепление отношений с РФ является неизменной позицией руководства КНДР

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Неизменное укрепление отношений с Россией является последовательной позицией руководства КНДР, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

"Непрерывно развивать и укреплять наши отношения на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ является неизменной последовательной позицией правительства нашей республики", - сказала она в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье.

Цой Сон Хи отметила, что председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе девятого съезда трудовой партии КНДР повторно выдвинул стратегическую линию на неизменное продвижение всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзнических отношений с Россией.

Глава МИД КНДР также передала Владимиру Путину теплый товарищеский привет от Ким Чен Ына в адрес "самого близкого и дорогого друга".