Теплоход столкнулся с лодкой на Оке в Нижегородской области

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мужчина погиб на реке Оке в Нижегородской области в результате столкновения теплохода и лодки, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По предварительным данным надзорного ведомства, в воскресенье днем на Оке "вблизи деревни Погорелки Павловского района пассажирский теплоход "Валдай 45р-4", следовавший по маршруту "Павлово - Нижний Новгород", совершил наезд на рыбацкую лодку, находившуюся на судовом ходу".

Находившийся в лодке мужчина погиб.

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения.