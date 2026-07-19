Военные РФ в воскресенье уничтожили 161 украинский БПЛА над регионами страны

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.