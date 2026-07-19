Над семью муниципалитетами Калужской области сбито 12 украинских БПЛА

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Средствами ПВО в воскресенье в Калужской области уничтожено 12 беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша.

В своем канале в Мах он написал, что БПЛА нейтрализованы над территориями Дзержинского, Думиничского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска.

"На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - проинформировал Шапша.