В Белгородской области от атак БПЛА пострадали двое

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Белгородской области сообщил о двух пострадавших в результате последних атак БПЛА.

"В селе Красная Поляна Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину с осколочными ранениями рук и ног бригада "скорой" транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода. Машина повреждена", - говорится в сообщении.

В селе Беломестное Белгородского округа беспилотник ударил по коммерческому объекту, там мужчина получил рваную рану, его госпитализируют. После взрыва загорелись грузовой автомобиль и оборудование, пожар потушен.

В селе Никольское Белгородского округа от атак дронов повреждены остекление, фасад здания предприятия, два грузовых и два легковых автомобиля. В селе Бессоновка беспилотник атаковал коммерческий объект - поврежден фасад. В селе Стрелецкое от взрыва БПЛА получил повреждения легковой автомобиль. В поселке Октябрьский FPV-дрон ударил по территории предприятия - посечены крыша здания и грузовая машина. В селе Драгунское при атаке беспилотника разбиты стекла и посечен кузов автомобиля.

В Белгороде из-за падения фрагментов сбитого беспилотника поврежден автомобиль.

В Грайвороне от взрыва дрона поврежден фасад социального объекта. В селе Дорогощь Грайворонского округа при атаке дрона загорелась крыша частного дома - возгорание потушено.

В поселке Красная Яруга вследствие удара FPV-дрона пробита кровля частного дома.

В селе Центральное Ракитянского округа в результате атаки FPV-дрона загорелись два грузовых автомобиля - пожарным расчетом возгорание ликвидировано.

В Шебекине дрон ударил по грузовику и повредил кабину. Кроме того, посечены окна социального объекта и одной квартиры в МКД. В результате детонации второго FPV-дрона повреждена входная группа административного здания.