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Топливо в Севастополе в понедельник будут продавать по QR-кодам и свободно

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе поступит в понедельник в продажу по QR-кодам, разрешена заправка в канистры, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам (...) Временно разрешена заправка в канистры топлива марок АИ-92, ДТ и ДТ NP, чтобы была возможность заправить домашние генераторы", - написал Развожаев в своем канале в Max.

При этом, ДТ NP и бензин Аи-100 будут продавать свободно с лимитом в 40 литров, а бензин Аи-92, который также поступит в свободную продажу, можно заправить до полного бака и налить 20 литров в канистру. Все остальное топливо, отпускаемое по QR-кодам, можно купить с лимитом в 20 литров (кроме четырех отдаленных АЗС, на которых лимит отпуска увеличен вдвое).

Кроме того, в воскресенье ведется раздача QR-кодов на покупку пропан-бутана, который в понедельник можно заправить в баллоны на одной АЗС в городе.

В воскресенье топливо продавали в Севастополе как по QR-кодам, так и свободно на автозаправочных станциях разных сетей.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Севастополь топливо QR-коды
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