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Более 35 БПЛА сбито ночью над Ростовской областью, в том числе над Таганрогом

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В городе Таганрог, в Таганрогском заливе и над семью районами Ростовской области за минувшую ночь уничтожено более 35 беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в понедельник.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более трех с половиной десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Таганрогском заливе, а также в семи районах области", - написал Слюсарь в своем канале в Мах.

По его информации атаке подверглись: Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский, Чертковский районы. В Шоловском районе в результате падения обломков БПЛА загорелась лесная подстилка.

Пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировано, добавил Слюсарь.

"В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется", - предупредил глава региона.

Ростовская область БПЛА
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