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Дума скоро рассмотрит поправки об обязанности банков сообщать гражданам о подписании кредитных договоров

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект об обязанности банков и микрофинансовых организаций информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"На этой неделе планируем рассмотреть законопроект, направленный на защиту людей от мошенников", - написал он.

Законопроектом предлагается возложить на банки и микрофинансовые организации обязанность информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров. В уведомлении должны быть указаны: индивидуальные условия; процентная ставка; сумма займа; срок возврата; информация о возможности отказаться от получения кредита (если его сумма выше 50 тысяч рублей). Предусмотрено, что оповещение будет производиться через контактные данные заёмщика или Госуслуги незамедлительно - в течение 15 минут, отметил Володин.

"Всё это позволит защитить людей от действий мошенников, а также снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путём", - считает Володин.

Он привел данные Центробанка, по которым в 2024 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших российских банках составил 12,8 млрд рублей.

"В 2025 году он сократился на 40%. Вместе с тем опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома сохраняется", - написал Володин.

Вячеслав Володин Госуслуги Госдума
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