ЦБ будет раскрывать сведения о собственности финорганизаций в новом формате с 2027 года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Банк России начнет раскрывать сведения о структуре собственности финансовых организаций в новом формате с 1 января 2027 года, такое указание ЦБ зарегистрировал Минюст, сообщает регулятор.

ЦБ с начала следующего года возобновляет практику публикаций, изменив формат, информация будет раскрываться через набор критериев в обезличенном виде. Обновленный формат будет касаться раскрытия сведений о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых организациях и управляющих компаниях, а также микрофинансовых компаниях.

"Раскрытие будет происходить по 14 критериям: планируется публиковать перечень фактов, характеризующих участников структуры собственности, сведения о том, направлены ли предписания из-за их неудовлетворительной деловой репутации или финансового положения, и так далее. Возможные варианты ответов по критериям: "да", "нет" или "неприменимо". Таким образом, у каждого участника рынка сформируется свой уникальный набор характеризующих его ответов, который и будет публиковаться", - объясняет ЦБ.

Такой подход позволит рынку получать необходимую информацию, но при этом не увеличивать санкционные риски для его участников, полагают в ЦБ.

Дополнительная нагрузка на участников рынка не предполагается, поскольку формирование структуры в обезличенном виде регулятор будет осуществлять самостоятельно с учетом позиции финансовой организации. Предлагаемый указанием Банка России формат раскрытия информации обсуждался и был поддержан участниками финансового рынка, отмечает регулятор.