Поиск

ЦБ будет раскрывать сведения о собственности финорганизаций в новом формате с 2027 года

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Банк России начнет раскрывать сведения о структуре собственности финансовых организаций в новом формате с 1 января 2027 года, такое указание ЦБ зарегистрировал Минюст, сообщает регулятор.

ЦБ с начала следующего года возобновляет практику публикаций, изменив формат, информация будет раскрываться через набор критериев в обезличенном виде. Обновленный формат будет касаться раскрытия сведений о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых организациях и управляющих компаниях, а также микрофинансовых компаниях.

"Раскрытие будет происходить по 14 критериям: планируется публиковать перечень фактов, характеризующих участников структуры собственности, сведения о том, направлены ли предписания из-за их неудовлетворительной деловой репутации или финансового положения, и так далее. Возможные варианты ответов по критериям: "да", "нет" или "неприменимо". Таким образом, у каждого участника рынка сформируется свой уникальный набор характеризующих его ответов, который и будет публиковаться", - объясняет ЦБ.

Такой подход позволит рынку получать необходимую информацию, но при этом не увеличивать санкционные риски для его участников, полагают в ЦБ.

Дополнительная нагрузка на участников рынка не предполагается, поскольку формирование структуры в обезличенном виде регулятор будет осуществлять самостоятельно с учетом позиции финансовой организации. Предлагаемый указанием Банка России формат раскрытия информации обсуждался и был поддержан участниками финансового рынка, отмечает регулятор.

Минюст Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В индустриальном парке Домодедово тушат пожар после атаки БПЛА

Отражена атака БПЛА на Подмосковье, есть пострадавшие, повреждена инфраструктура

Рубио готов встретиться с Лавровым и Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

Экспорт легковушек из КНР в РФ в I полугодии вырос в 2,3 раза, до рекордных $6,2 млрд

США завершили очередную серию ударов по Ирану

Два пытавшихся уйти с иранского маршрута танкера подорвались и потеряли ход в Ормузском проливе

Более 400 БПЛА летело на Московский регион с вечера воскресенья

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 79

Домодедово работает по согласованию, Жуковский не обслуживает рейсы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3230 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10622 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов