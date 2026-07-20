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В Белгородском округе при взрыве дрона на предприятии погиб человек

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Белгородском округе на предприятии в поселке Октябрьский взорвался дрон, есть погибший и четверо пострадавших, сообщил областной оперштаб.

Пострадавшие получили множественные осколочные ранения различных частей тела. Лечиться их переведут в Белгород.

На месте атаки повреждены остекление здания, грузовой и два легковых автомобиля.

Еще один дрон повредил окна и фасад социального объекта в Октябрьском.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа при детонации дрона посечены стекла и кузов легкового автомобиля.

В селе Смородино Грайворонского округа при взрыве дрона разбиты окна в двух частных домах. В селе Ивановская Лисица при детонации FPV-дрона перебита линия электропередачи.

В поселке Красная Яруга вследствие детонации дрона в одном частном доме выбиты окна, в другом - посечен забор. В селе Отрадовка Краснояружского округа два FPV-дрона ударили по предприятию - в одном корпусе пробита кровля.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон повредил автомобиль.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июля 2026 года Военная операция на Украине
Октябрьский Грайворонский округ Краснояружский округ Белгородский округ Белгородская область
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