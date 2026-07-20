Пожар в промзоне на севере Ставрополя после атаки БПЛА локализован

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Специалисты локализовали возгорание в промышленной зоне на севере Ставрополя, возникшее утром в воскресенье из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в понедельник.

"Наши пожарные ликвидируют возгорания в промзонах хутора Вязники Шпаковского округа и в Ставрополе. В краевом центре горение локализовано", - написал Владимиров в своем канале в Max.

Накануне глава региона сообщал, что утром в воскресенье в окрестностях Ставрополя из-за атаки БПЛА произошло три пожара: два - в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, один - в промзоне на севере краевого центра, возле границы со Шпаковским округом.

Позже Владимиров заявил, что из-за пожаров на промобъектах детонировали огнеопасные материалы. В хуторе Вязники жителей близлежащих домов переводили в безопасное место.

По предварительным данным, погибших и пострадавших не было. В границах хутора Вязники был введен режим ЧС местного уровня.