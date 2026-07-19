После атаки БПЛА произошел пожар в промзоне на севере Ставрополя

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о возгорании в промышленной зоне на севере краевого центра на фоне атаки беспилотников ВСУ на регион.

"Возгорание после атаки БПЛА также зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал Владимиров в своем канале в мессенджере Max.

Глава региона уточнил, что место происшествия находится далеко от жилой застройки, поэтому угроза жилым домам отсутствует.