Два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Ставропольского края на фоне атаки БПЛА

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о двух возгораниях в промзоне хутора Вязники на фоне атаки БПЛА, пострадавших нет.

"В окрестностях Ставрополя отражают атаку вражеских БПЛА. Есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Владимиров добавил, что из-за происшествия введен режим ЧС местного уровня.