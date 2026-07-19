Поиск

Два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Ставропольского края на фоне атаки БПЛА

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о двух возгораниях в промзоне хутора Вязники на фоне атаки БПЛА, пострадавших нет.

"В окрестностях Ставрополя отражают атаку вражеских БПЛА. Есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max.

Владимиров добавил, что из-за происшествия введен режим ЧС местного уровня.

Шпаковский округ Ставропольский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам

 Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам

Что произошло за день: суббота, 18 июля

Число пострадавших в результате атаки беспилотников в Подмосковье выросло до 61

Вертолет Ми-2 разбился в Калининском районе Кубани, пилот погиб

Более 50 человек госпитализировали после пребывания на ставропольской базе отдыха

 Более 50 человек госпитализировали после пребывания на ставропольской базе отдыха

Герасимов сообщил о боях за Доброполье и Анновку

Герасимов сообщил о наступлении российских войск в направлении Славянска и Краматорска

 Герасимов сообщил о наступлении российских войск в направлении Славянска и Краматорска

ВСУ массированно атаковали гражданские объекты в Энергодаре

В Тамбовской области после атаки дронов отменены развлекательные мероприятия

Лавров и глава МИД ОАЭ подчеркнули важность беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3196 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10594 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов