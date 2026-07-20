Поиск

СВР заявила об обеспокоенности НАТО наработками Германии в ядерно-оружейной области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Союзники Германии по НАТО обеспокоены ее научно-исследовательскими работами ядерно-оружейной направленности, заявили в Службе внешней разведки РФ.

"Согласно поступающей в СВР информации, в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

По данным службы, "западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по таким чувствительным направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика, в которые вовлечены 30 национальных университетов". "В их числе - Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Берлинский технический университет. Практические эксперименты осуществляются на шести функционирующих в этих центрах исследовательских реакторах", - пояснили в СВР.

В свою очередь, в Брюсселе, по информации ведомства, "указывают на германскую педантичность и плотную межведомственную координацию в области отработки методик изготовления и организации промышленного производства высокоэнергетических взрывчатых веществ и систем электронного подрыва". "В такую деятельность вовлечены ключевые национальные военно-промышленные концерны - Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH. Эти материалы и оборудование регулярно испытываются на полигонах Сухопутных войск ФРГ", - добавили в СВР.

"Военные эксперты НАТО считают, что Берлин способен самостоятельно в течение одного-трех месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал и в срок до одного года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство без проведения его натурных испытаний", - говорится в сообщении службы.

Как отмечают в СВР, "не исключается", что в ведомстве федерального канцлера Германии "уже зародились замыслы создания собственного "ядерного зонтика".

СВР Германия НАТО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки 917 беспилотников ВСУ

ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей"

 ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Новых людей"

"Бюро 1440" запустило вторую партию спутников для российской системы доступа в интернет

Китай в I полугодии увеличил закупки пшеницы в РФ в 3,5 раза, ячменя - в 2 раза

В Крыму бензин будет свободно продаваться на 86 АЗС

Мэр Сочи сообщил о разрушении 17 км пляжей

 Мэр Сочи сообщил о разрушении 17 км пляжей

Неизвестные архивы русских художников и коллекционеров выставят на торги

 Неизвестные архивы русских художников и коллекционеров выставят на торги

Губернатор Подмосковья сообщил о 10 пострадавших от БПЛА

В индустриальном парке Домодедово тушат пожар после атаки БПЛА

Отражена атака БПЛА на Подмосковье, есть пострадавшие, повреждена инфраструктура
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10625 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3231 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов