СВР заявила об обеспокоенности НАТО наработками Германии в ядерно-оружейной области

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Союзники Германии по НАТО обеспокоены ее научно-исследовательскими работами ядерно-оружейной направленности, заявили в Службе внешней разведки РФ.

"Согласно поступающей в СВР информации, в профильных министерствах одного из ключевых государств НАТО выражают обеспокоенность активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник.

По данным службы, "западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по таким чувствительным направлениям, как специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика, в которые вовлечены 30 национальных университетов". "В их числе - Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет в Бохуме, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана, Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена, Берлинский технический университет. Практические эксперименты осуществляются на шести функционирующих в этих центрах исследовательских реакторах", - пояснили в СВР.

В свою очередь, в Брюсселе, по информации ведомства, "указывают на германскую педантичность и плотную межведомственную координацию в области отработки методик изготовления и организации промышленного производства высокоэнергетических взрывчатых веществ и систем электронного подрыва". "В такую деятельность вовлечены ключевые национальные военно-промышленные концерны - Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group, Umarex GmbH. Эти материалы и оборудование регулярно испытываются на полигонах Сухопутных войск ФРГ", - добавили в СВР.

"Военные эксперты НАТО считают, что Берлин способен самостоятельно в течение одного-трех месяцев наработать необходимый расщепляющийся материал и в срок до одного года сконструировать действующее ядерное взрывное устройство без проведения его натурных испытаний", - говорится в сообщении службы.

Как отмечают в СВР, "не исключается", что в ведомстве федерального канцлера Германии "уже зародились замыслы создания собственного "ядерного зонтика".