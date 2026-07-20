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Семь многоквартирных домов и почти 90 машин повреждены в Курске после атаки БПЛА

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о повреждении в минувшее воскресенье при атаке БПЛА в Курске семи многоквартирных домов и около 90 автомобилей.

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"Занимаемся ликвидацией последствий атаки ВСУ на Курск. Уже утром в тот же день на место выехали комиссии, проведена оценка ущерба: повреждены семь МКД, один частный дом и магазин, 87 автомобилей. Подомовые обходы продолжаются для оформления документов и старта ремонтных работ", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Max в понедельник.

Хинштейн отметил, что аналогичная работа ведётся и по другим муниципалитетам.

Ранее сообщалось, что в воскресенье утром в Курске четыре многоквартирных дома подверглись атаке беспилотников, один человек пострадал, жильцы эвакуированы.

Курск Александр Хинштейн ВСУ
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