РФ в I полугодии втрое увеличила выручку от экспорта продукции АПК в Гану

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии экспортировала в Гану продукции АПК на $20,4 млн, что в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила советник руководителя федерального центра "Агроэкспорт" Наталья Гончарова на пресс-конференции, посвященной партнерству России и Ганы в АПК.

"Такая динамика свидетельствует об устойчивом развитии российско-ганских торговых связей в сфере АПК и расширении присутствия российской продукции на рынке этой страны", - заявила она.

По словам Гончаровой, наибольшая доля в экспортной выручке пришлась на пшеницу - $11,4 млн, а также на мясо и пищевые субпродукты птицы - $7,8 млн. Мороженой рыбы было экспортировано на $0,7 млн, говядины и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота - на $0,2 млн.

Представитель "Агроэкспорта" также сообщила, что в 2025 году из России в Гану было экспортировано 26,4 тыс. тонн продукции АПК на $12 млн.

Говоря о перспективных направления российского аграрного экспорта в эту страну, Гончарова отметила, что это прежде всего пшеница, поскольку внутренний спрос на это зерно в значительной степени обеспечивается за счет импорта. "Дополнительные возможности связаны с поставками мяса птицы, говядины и пищевых субпродуктов, а также мороженой рыбы, спрос на которую поддерживается недостаточными объемами внутреннего производства, - сказала она. - Потенциал для расширения поставок также имеют пшеничная мука, макаронные и хлебобулочные изделия, дрожжи. Перспективным товаром может быть подсолнечное масло при условии конкурентоспособной цены и стабильной логистики".

При этом Гончарова заявила, что РФ также видит значительный потенциал в расширении поставок в Гану не только российской аграрной продукции, но и агротехнологий.

Как сообщалось, российский экспорт продукции АПК в африканские страны в последние годы стабильно растет. В 2025 году он превысил $5 млрд. На долю стран Африки пришлось 12,2% стоимостного объема агропродовольственного экспорта РФ.