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В Челябинской области установили памятник Николаю II

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Верхнеуральске открыли памятник императору Николаю II накануне памятной даты расстрела императорской семьи, сообщает Верхнеуральский краеведческий музей.

Монумент увековечивает визит будущего императора в Верхнеуральск в 1891 году, он установлен у стен построенного в конце ХIХ века Свято-Никольского собора.

"Император Николай II носил звание Великого Ктитора всей Русской Православной Церкви. Он являлся главой Синода и главным попечителем православия в стране. Установка его памятника у стен храма - это дань уважения верховному покровителю всей церковной жизни дореволюционной России", - отмечают сотрудники музея.

Краеведы подчеркивают, что император Николай II был атаманом всех казачьих войск России, а Верхнеуральск основали казаки, сейчас здесь также возрождено казачество.

Автор памятника, скульптор Анна Шумакова сообщила во "ВКонтакте", что работала над скульптурой больше года. Молодой император изображен в коронационном мундире, верхом на коне, фигура обращена лицом к храму.

Идея создания памятника принадлежит уроженцу города, бизнесмену Юрию Карликанову, монумент создан при его финансовой поддержке.

Челябинская область Николай II Анна Шумакова Верхнеуральск Юрий Карликанов
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