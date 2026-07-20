Конные патрули будут отыскивать незаконные свалки в Ленобласти

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области начала работу конная экомилиция, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

"Наезднику сверху открывается отличный обзор. Это помогает оперативно замечать скрытые в зарослях незаконные свалки, следы вырубки леса или нарушителей, решивших разжечь костер в неположенном месте", - написал он в мессенджере.

По его словам, конные патрули эффективно взаимодействуют с отдыхающими.

"Как показывает практика, к инспекторам на красивых, ухоженных лошадях люди прислушиваются гораздо охотнее. Это помогает вести просветительскую работу среди населения", - добавил губернатор.