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АТОР прогнозирует рост турпотока в РФ из КНР на 27-35% благодаря безвизу

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - По итогам 2026 года турпоток из Китая в РФ может вырасти на 27-35% благодаря продлению безвизового режима въезда в РФ для китайских туристов до 31 декабря 2027 года, сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Туристическая отрасль высоко оценивает инициативу о продлении безвизового въезда в РФ для граждан КНР. По мнению экспертов отрасли, это сыграет большую роль в увеличении туристического потока из Китая в Россию, вместе с рядом других мер - сохранением режима групповых безвизовых поездок, удобных для китайских туроператоров, запуском трансграничной канатной дороги в Амурской области, расширением географии авиасообщения", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ о продлении безвизового режима с Китаем, введенного 1 декабря 2025 года, до 31 декабря 2027 года. Ранее режим действовал до 14 сентября 2026 года.

По словам Ломидзе, благодаря этой мере прирост количества визитов китайских граждан в Россию по итогам 2026 года может составить 27-35% в годовом выражении.

"Вместе с тем, нельзя не отметить необходимость поддержки въездного туризма, прежде всего, более активного продвижения российского турпродукта в Китае и организации регулярных инфотуров для представителей китайского турбизнеса в регионы России с участием и при содействии российских туроператоров, формирующих безопасные туристические программы", - добавила эксперт.

Владимир Путин АТОР Майя Ломидзе Китай
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