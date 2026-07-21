Лавров отправляется в Манилу для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров с 21 по 23 июля в Маниле примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

На "полях" мероприятий по линии АСЕАН Лавров традиционно проведет ряд встреч с коллегами из различных стран. Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прорабатывается и встреча российского министра с госсекретарем США Марко Рубио.

В материале, подготовленном МИД РФ к визиту российского министра, отмечается, что в ходе мероприятий российская сторона намерена "в очередной раз привлечь внимание региональных партнёров к рискам западного "индо-тихоокеанского проекта" с нарративом о "неделимости безопасности Евро-Атлантики и ИТР", используемым Западом в качестве идеологического обоснования экспансии НАТО в Азию".

"Акцентируем потенциально негативные последствия формирования в АТР новой военно-политической архитектуры с опорой на блоковые структуры", - подчеркнули в МИД РФ.

В сообщении отмечается, что "в условиях растущей геополитической напряжённости стратегическое партнёрство Россия-АСЕАН является важным фактором обеспечения региональной стабильности"; Москва рассматривает Ассоциацию в качестве одного из ключевых партнёров в формировании многополярного мироустройства.

В этом году отношениям России и АСЕАН исполняется 35 лет. В ходе министерской встречи Россия-АСЕАН 22 июля предстоит наметить шаги по реализации решений юбилейного саммита Россия-АСЕАН, состоявшегося в Казани 18 июня, по всему спектру направлений сотрудничества в соответствии с новым Комплексным планом действий по реализации стратегического партнёрства Россия-АСЕАН на 2026-2030 годы.

Восточноазиатский саммит - площадка для диалога лидеров стран АТР по вопросам стратегического характера, включая задачи укрепления региональной архитектуры безопасности, напомнили в МИД РФ. В число приоритетных направлений отраслевой кооперации входят экономика, энергетика, охрана окружающей среды, здравоохранение, сотрудничество на море, чрезвычайное реагирование, продовольственная безопасность, образование, региональная взаимосвязанность.

Дискуссии на предстоящем 23 июля совещании министров иностранных дел стран-участниц ВАС будут сфокусированы на подготовке 21-го саммита объединения в Маниле в ноябре этого года. На повестке дня также - подведение промежуточных итогов выполнения Плана действий на 2024-2028 годы, обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

"Рассматриваем АРФ в качестве важного диалогового механизма по развитию мер укрепления доверия и инструментов превентивной дипломатии, а также обсуждению актуальных проблем, стоящих перед странами АТР", - отметили ранее на Смоленской площади.

В ходе 33-й министерской сессии Форума 23 июля предстоит обсудить меры по повышению его эффективности и профиля в региональной архитектуре, а также принять обновлённый программный документ этого объединения - Манильский план действий АРФ на 2026-2036 годы.