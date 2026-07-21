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Партии выдвинули 3,1 тыс. кандидатов по федеральному списку на выборы в Госдуму

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Одиннадцать партий, допущенных к участию в сентябрьских выборах в Госдуму, выдвинули 3,1 тыс. кандидатов по федеральному списку и около 1,7 тыс. кандидатов - по одномандатным округам, сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов.

"На сегодняшний день 11 партий выдвинули свыше 3,1 тыс. кандидатов по федеральному списку и почти 1,7 тыс. кандидатов по одномандатным округам", - сказал Борисов во вторник на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

По его словам, "средняя активность по числу выдвинувшихся кандидатов от политических партий на выборах текущего года возросла относительно 2021 года".

"Несмотря на то, что количество партий, участвующих в выборах, стало меньше, в среднем в 2026 году от каждой партии было выдвинуто 443 кандидата, это среднее число, а в 2021 году от каждой из 14 партий, участвующих в выборах, было выдвинуто 425 кандидатов", - отметил Борисов.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

Игорь Борисов ЦИК РФ Госдума
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