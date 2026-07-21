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В Херсонской области за сутки есть погибшая и пострадавшие

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате атак за сутки одна женщина погибла, еще семь человек были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Женщина погибла в Великих Копанях в результате атаки беспилотника. Там же был ранен мужчина. Кроме того, в результате ударов дронов ранены женщина в Великой Лепетихе и мужчина в Алешках.

Атаки дронов на трассах привели к ранению двух женщин на дороге между Клинами и Виноградово, мужчины на дороге между Виноградово и Тарасовкой и еще одного мужчины на дороге между Чаплинкой и Каховкой.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июля 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Сальдо Херсонская область Великие Копани
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