В ЛНР за сутки в результате атак ранены пять человек

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике за сутки были атакованы десять муниципалитетов, пострадали пять человек, в том числе двое детей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Серьезные последствия в Сватово. Украинский БПЛА залетел в окно жилого дома. Пострадали 4 человека, среди них двое детей 10 и 14 лет. Готовится транспортировка 10-летнего мальчика в тяжелом состоянии в республиканскую детскую больницу", - написал Пасечник.

Несколько раз был атакован Луганск. "Ночью атакована придомовая территория частного дома в Каменнобродском районе, ранена 69-летняя женщина. На восточных кварталах БПЛА ударил вблизи многоквартирного дома. Здесь обошлось без пострадавших. Также атакованы автомобильные стоянки, повреждены гражданские грузовики", - уточнил Пасечник.

"Утром украинский БПЛА ударил по поселку Юбилейный. Произошел пожар. Временно перекрыта дорога через мост по улице Андрея Линева в сторону Юбилейного. Информация о пострадавших уточняется", - добавил глава ЛНР.

Также были нанесеныудары по частным домам, легковым и грузовым машинам, промышленным и гражданским объектам в Алчевске, Стаханове, Рубежном, Северодонецке, а также в Кременском, Новоайдарском, Троицком и Лутугинском муниципальных округах.