Один человек погиб, трое ранены из-за ударов ВСУ по территории ЛНР за сутки

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали ряд городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов погиб один мирный житель, еще трое получили ранения, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Украинский БПЛА ударил по легковой машине семейной пары в Троицком муниципальном округе. Ранения получил 64-летний мужчина. К несчастью, его жена погибла от полученных травм. Приношу глубокие соболезнования родным и близким", - написал он в своем канале в Max.

Пасечник также сообщил, что в результате удара украинской армии по частному сектору в Кременной пострадала 69-летняя женщина. "Вместе с этим ВФУ нанесли удар вблизи магазина, где ранения получил 70-летний мужчина", - добавил глава ЛНР.

По его данным, всем пострадавшим оперативно оказана медицинская помощь.

Кроме того, Пасечник рассказал об ударах ВСУ по Луганску, Лисичанску, Первомайску, Рубежному, а также Станично-Луганскому, Новоайдарскому и Свердловскому муниципальным округам, в результате которых повреждены жилые дома, гражданские объекты и транспорт, пострадавших нет.