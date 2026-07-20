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В ЛНР в результате атаки БПЛА погиб сотрудник МЧС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Перевальском округе ЛНР БПЛА атаковал машину МЧС, один сотрудник погиб, еще четверо были ранены, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Это случилось 19 июля, была атакована машина, которая возвращалась посл тушения пожара.

Кроме того, в Луганске в результате удара по автомобилю погиб 30-летний мужчина.

"В Стаханове ВФУ ударили по гражданскому грузовику, ранен 60-летний мужчина. В Кременском муниципальном округе ранения получила 65-летняя женщина", - добавил глава ЛНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июля 2026 года Военная операция на Украине
ЛНР Леонид Пасечник Луганск МЧС
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