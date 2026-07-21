Минсельхоз и "Газпром" готовят план по созданию инфраструктуры для газомоторной техники

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз в ближайшие два месяца планирует разработать план по расширению использования в отрасли техники, работающей на газомоторном топливе. В частности, он будет предусматривать совместные с "Газпромом" действия по формированию необходимой для этого инфраструктуры, сообщила ИС "Вести" глава ведомства Оксана Лут.

"Учитывая текущую ситуацию с топливом, нужно обращать внимание на газомоторную технику. Мы ею занимаемся уже, наверное, три-четыре года последние. Понятно, что спрос небольшой: когда у тебя все хорошо с основным видом топлива - зачем об этом думать?" - заявила она.

Но в нынешних условиях, по ее словам, "производители техники, которые делают газомоторные агрегаты, начинают смотреть на свои планы". "Надеемся, что в ближайшее время мы сформируем план по производству такой техники. И договоримся с "Газпромом" о том, чтобы делать при его поддержке инфраструктуру обеспечения именно газомоторным топливом", - сказала она, подчеркнув, что "без нормальной инфраструктуры дозаправок, конечно, это все развиваться не будет".

Отвечая на вопрос о сроках создания такого плана и договоренностей, министр заявила: "Думаю, в течение пары месяцев мы согласуем план на несколько лет и по подготовке единиц, и самой инфраструктуры".

В 2023 году "Газпром" и Минсельхоз подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе по использованию газомоторной техники, предназначенной для перевозки сельхозпродукции.

В декабре 2025 года пресс-служба вице-премьера Дмитрия Патрушева сообщала, что "Газпром" и Минсельхоз подготовили к началу реализации уже в 2026 году пилотный проект по внедрению на предприятиях АПК стационарных газопоршневых электростанций с двигателями внутреннего сгорания. На первом этапе предусматривается установка более 50 электростанций.

Кроме того, с 2026 года предусмотрено возмещение малым предприятиям до 60% расходов на приобретение газопоршневых установок.