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Принят закон о приостановке продаж опасных товаров через систему маркировки с марта 2027

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон № 1209354-8, который с 1 марта 2027 года позволит надзорным органам оперативно приостанавливать или запрещать реализацию опасной продукции, в том числе с помощью государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ).

Законопроект в апреле внес в палату депутат Сергей Лисовский. Документ вносит изменения в пять федеральных законов - о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, о техническом регулировании, об основах торговой деятельности и о государственном контроле.

Надзорные органы смогут выдавать предписание о приостановке или запрете реализации продукции без предварительного уведомления продавца и до завершения проверки. Объем предписания можно будет дифференцировать - от конкретной партии до всей продукции изготовителя.

Предписание о приостановке реализации маркированных товаров будет исполняться через ГИС МТ, это позволит прекратить продажу товара одновременно у всех продавцов, у которых он находится в обороте, а не только у того, в отношении которого ведется проверка. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас правового механизма оперативно прекратить оборот таких товаров через информационную систему нет, поэтому даже при выдаче предписания конкретному продавцу товар может продолжать продаваться у других продавцов.

При прекращении оснований для приостановки реализацию должны будут возобновить в течение трех рабочих дней. Среди оснований для предписания, как указано в пояснительной записке, будут информация от правоохранительных органов и результаты расследований.

Госдума Сергей Лисовский
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