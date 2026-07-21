Срок для упрощенного переезда компаний в САР продлили до конца 2027 года

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 1206580-8, который продлевает до конца 2027 года действие механизма упрощенной перерегистрации компаний в российские специальные административные районы (САР) на основании усеченного пакета документов.

Закон даст иностранным компаниям до конца 2027 года возможность переехать САР на основании копии решения совета директоров о смене личного закона организации и об утверждении устава, если невозможно получить за рубежом оригинал. Изначально этот порядок был рассчитан на 2022 год, но неоднократно продлевался.

Кроме того, закон увеличивает вдвое - с одного до двух лет - срок, на который правительственная комиссия по иностранным инвестициям вправе предоставить отсрочку резидентам САР для выхода из госреестров юрлиц в стране своей бывшей "прописки".

По действующим правилам компании после "переезда" в САР должны в течение двух лет подтвердить выход из реестра юрлиц в стране своей прежней регистрации. Но исполнить это требование могут не все организации из-за отказа во взаимодействии со стороны иностранных госорганов, зарубежных нотариусов, юристов и т.д., неоднократно признавали российские чиновники. В связи с этим в декабре 2023 года был принят закон, который позволил резидентам САР неоднократно на год продлевать срок "расставания" с прежней юрисдикцией через правительственную комиссию по иностранным инвестициям, если им "необоснованно или по независящим" от них причинам иностранными чиновниками было отказано в этой просьбе.

Также документ наделяет правкомиссию правом признавать исполненным условие о выходе компании из иностранного реестра юрлиц. Это будет возможным, если введены иностранные санкции или есть "угроза" их применения в отношении самого иностранного юрлица, резидента САР, их акционеров или бенефициаров.

Кроме того, закон вводит особый режим для компаний из юрисдикций, где редомициляция в Россию запрещена или не предусмотрена. Для таких структур, зарегистрированных в САР до 1 сентября 2026 года, предлагается считать соблюденным требование о смене личного закона, даже если формально процедура за рубежом не могла быть выполнена.