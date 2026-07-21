Поиск

Срок для упрощенного переезда компаний в САР продлили до конца 2027 года

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 1206580-8, который продлевает до конца 2027 года действие механизма упрощенной перерегистрации компаний в российские специальные административные районы (САР) на основании усеченного пакета документов.

Закон даст иностранным компаниям до конца 2027 года возможность переехать САР на основании копии решения совета директоров о смене личного закона организации и об утверждении устава, если невозможно получить за рубежом оригинал. Изначально этот порядок был рассчитан на 2022 год, но неоднократно продлевался.

Кроме того, закон увеличивает вдвое - с одного до двух лет - срок, на который правительственная комиссия по иностранным инвестициям вправе предоставить отсрочку резидентам САР для выхода из госреестров юрлиц в стране своей бывшей "прописки".

По действующим правилам компании после "переезда" в САР должны в течение двух лет подтвердить выход из реестра юрлиц в стране своей прежней регистрации. Но исполнить это требование могут не все организации из-за отказа во взаимодействии со стороны иностранных госорганов, зарубежных нотариусов, юристов и т.д., неоднократно признавали российские чиновники. В связи с этим в декабре 2023 года был принят закон, который позволил резидентам САР неоднократно на год продлевать срок "расставания" с прежней юрисдикцией через правительственную комиссию по иностранным инвестициям, если им "необоснованно или по независящим" от них причинам иностранными чиновниками было отказано в этой просьбе.

Также документ наделяет правкомиссию правом признавать исполненным условие о выходе компании из иностранного реестра юрлиц. Это будет возможным, если введены иностранные санкции или есть "угроза" их применения в отношении самого иностранного юрлица, резидента САР, их акционеров или бенефициаров.

Кроме того, закон вводит особый режим для компаний из юрисдикций, где редомициляция в Россию запрещена или не предусмотрена. Для таких структур, зарегистрированных в САР до 1 сентября 2026 года, предлагается считать соблюденным требование о смене личного закона, даже если формально процедура за рубежом не могла быть выполнена.

САР Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МИД РФ выразил протест послу Молдавии

 МИД РФ выразил протест послу Молдавии

Дума ввела судебный механизм блокировки возвращения иностранного бизнеса в Россию

Минтранс запретил стоянку судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ

Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

 Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

Минобороны РФ сообщило об ударах по резервуарам с ГСМ в Черниговской области

Закон о продлении "гаражной амнистии" до 1 сентября 2031 года принят Госдумой

Песков отрицает использование складов WB для поставок товаров российской армии

В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов

 В Кремле считают непростой ситуацию с убытками Wildberries и ее продавцов
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3250 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10652 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов