Госдума приняла закон о реформе системы регистрации пестицидов и агрохимикатов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон № 1030924-8, который выводит организацию регистрационных испытаний и проведение экспертиз пестицидов и агрохимикатов из Минсельхоза и передает эти полномочия в подведомственное министерству ФГУП, за министерством сохраняются нормативное регулирование и принятие решений о регистрации.

Законопроект в октябре 2025 года внесла в парламент группа депутатов.

Сейчас организация всего процесса регистрации (от включения препарата в план испытаний до координации экспертиз) закреплена за Минсельхозом. Испытания проводят допущенные министерством научные организации и лаборатории. Законопроект передает эти организационные функции подведомственной министерству структуре, ФГУП. По замыслу авторов, это позволит выстроить для заявителей единую точку взаимодействия на всех этапах.

ФГУП будет организовывать регистрационные испытания, проводить экспертизу регламентов применения и экспертизу результатов испытаний. Оно же будет утверждать программы испытаний, а также проверять тарные этикетки на пестициды и агрохимикаты, присваивать им регистрационные номера и размещать эту информацию на своем сайте. ФГУП будет проводить регистрационные испытания и экспертизы за счет средств заявителя.

В итоговой версии по сравнению с первым чтением были уточнены основания для отказа в госрегистрации.

Исчерпывающий перечень исследований в рамках регистрационных испытаний определит Минсельхоз по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой и органом государственной экологической экспертизы.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.